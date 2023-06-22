Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşuluk kırmızı pancar hasadı başladı

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında ekilen turşuluk kırmızı pancarın hasadı sürüyor. Belediye çalışanları tarafından hasat edilen kırmızı pancarlar, kamyonetlerle turşu üretim tesislerine taşınıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşuluk kırmızı pancar hasadına başlandı.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında ekilen turşuluk kırmızı pancarın hasadı sürüyor. Belediye çalışanları tarafından hasat edilen kırmızı pancarlar, kamyonetlerle turşu üretim tesislerine taşınıyor.

Hasada katılan belediye çalışanlarından Nafiye Vardar, kırmızı pancar, salatalık, patlıcan, biber, sarımsak, altın çilek gibi turşuluk sebzelerin ekimini yaptıklarını belirterek, "Hasadını yaptığımız ürünler turşu evine götürülüyor, orada da turşular kuruluyor." dedi.

Çubuklu kadınlar olarak üretmekten son derece mutlu olduklarını ifade eden Vardar, kendilerine destek veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Sevda Altay da turşu evinde turşuları kurmaya başladıklarını dile getirerek, "Tohumundan fidesine kadar hepsini kendimiz yetiştiriyoruz. Bu sene yağmurlardan dolayı pancar verimimiz çok güzel." diye konuştu.

Mesai mefhumu gözetmeksizin sebzeleri yetiştirdiklerini aktaran Durali Uçar ise "'Burada 10 arkadaşımızla üretim yapıyoruz. Burada birçok sebzemizi iyi tarım uygulamasıyla yetiştiriyoruz. Hemşehrilerimize de örnek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pancar turşusunun çok talep gördüğünü aktaran turşu evi çalışanlarından Satı Özkan da şunları söyledi:

"Tarladan gelen kırmızı pancarları burada önce soyuyoruz, daha sonra yıkayarak sıcak suda haşlıyoruz. Haşlanan pancarlarımızı karabiber ve nohut koyduktan sonra kavanozlara yerleştiriyoruz. Üzerine defne yaprağı, dere otu, acı biber ve sarımsaklarımızı ekliyoruz. En son olarak da sirke, tuz ve sudan oluşan karışımı ilave ediyoruz."