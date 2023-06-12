Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle evler su altında kaldı

Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok evin bodrum katları su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri suları tahliye etti. Mahalle sakinleri altyapı sorunlarına dikkat çekerek yetkililerden çözüm bekliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle birçok evin bodrum katlarını su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Su ile dolan bodrum, depo ve alt kat dairelerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipler suları tahliye etti.

'BİNALARIMIZIN ALT KATI HEM YAĞMUR HEM DE LAĞIM SUYU İLE DOLDU'

Evini su basan Çetin Konyalı, "Yağmur yağınca bu durumu sık yaşıyoruz. Bugün de mahallede yağışın ardından birçok alt dairelerimizi su bastı. Rögarlar tıkanınca evlerimize doluyor. Binalarımızın alt katı yaklaşık bir buçuk metre hem yağmur hem de lağım suyu doldu. Aradık, itfaiye geldi çekiyor. Bu ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Artık yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

Evlerini çok kısa sürede su bastığını belirten Halil İbrahim Canıtez ise "Yağmur birden geldi evimizin alt katını ve malzemeleri kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye 2 saattir çekiyor halen de çekmeye devam ediyor. Su çekilince genel temizliğimizi yapacağız" dedi.

Mahalleli, altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.