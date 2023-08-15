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Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıktı

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Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de müdahale ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Çubuk Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara, Çubuk ve Akyurt itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle kontrol altına almaya çalıştığı yangına, bir helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Jandarma İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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