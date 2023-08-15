Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de müdahale ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.