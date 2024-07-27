Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimlik tarım işçileri çalışmaya başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentin tarım ve hayvancılığıyla öne çıkan ilçesi Çubuk'ta, 32 çeşit ürünle turşu kuruluyor. Tarım işçileri erken saatlerden itibaren sebzeleri topluyor ve turşu yapımı için çalışıyorlar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin tarlalardaki mesaisi başladı.

Başkentin tarım ve hayvancılığıyla öne çıkan ilçesi Çubuk'ta, 32 çeşit ürünle turşu kuruluyor. Salatalık başta olmak üzere tarlalarda yetiştirilen sebzelerin hasadının başladığı ilçede, tarım işçileri erken saatlerden itibaren sebzeleri topluyor.

Coğrafi işaretli yöresel lezzetlerden Çubuk turşusu yapımı için hasat yapan mevsimlik tarım işçileri, yaklaşık 3 ay boyunca salatalık toplama ve turşu kurma işinde görev alıyor.

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki turşu yapım atölyelerde çalışan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşçiler, gün içinde 33 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan tarladaki salatalıkları toplayıp atölyeye getiriyor. Burada ebatlarına göre ayrılan salatalıklar daha sonra temizlenerek fıçılara yerleştiriliyor.

Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi Serhat Yağmur, AA muhabirine, 5 yıldır annesi ve kardeşleriyle Çubuk'a geldiğini söyledi.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yağmur, atama beklerken çalışmaya devam ettiğini, ailesiyle her yıl 5 ay boyunca tarlalarda çalıştığını anlattı.

Yağmur, özellikle turşu yapımı konusunda hemen her şeyi öğrendiğini belirterek, "Burada hem güzel vakit geçiriyoruz hem de çalışıyoruz. İşini iyi yapan her zaman karşılığını alıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çubuk'u çok seviyorum. Viranşehirliyim ancak Çubuk'u ikinci memleketim olarak görüyorum." dedi.

"Artık turşu kurmaya alıştık"

Seher Yağmur da ailesine destek olmak için 10 yıldır onlarla Çubuk'a çalışmaya geldiğini ifade ederek, "Liseyi bitirdikten sonra okumayı bıraktım. Artık turşu kurmaya alıştık. Biz de bu işin bir parçası olduk. Yaklaşık 10 yıldır ara vermeden geliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle 2 yıldır Çubuk'a çalışmaya geldiğini anlatan Helin Ayalgın ise sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin akşama kadar devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Çubuk Tarım Ekonomi Güncel Haberler

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı ne? Olay ne, ne oldu? 27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title