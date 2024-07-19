Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinlerine aşure ikramı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine ve davetlilere aşure dağıtıldı. Aşure, mahalleli kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlandı ve hem evlere dağıtıldı hem de davetlilere ikram edildi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da vatandaşlara aşure ikram etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinleri tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, mahalle sakinlerine ve davetlilere aşure dağıtıldı.

İmece usulüyle mahalleli kadınlar tarafından kazanda kaynatılan aşure bir taraftan evlere dağıtılırken, bir taraftan da davetlilere ikram edildi.

Mahalleyi ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da tepsiyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Demirbaş, "Rabbim bu ülkenin dirliğini ve birliğini daim eylesin. Allah hepimizi ibadetlerini kabul etsin." dedi.

Muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını söyleyen dernek başkanı Serdar Arslan da "Önceden herkes evinde aşure yapardı, bu yıl biz bunu dernek olarak yapmaya karar verdik. İştirak edenlere de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Aşurenin hazırlıklarına bir gün önce başladıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Emine Doğan ise "Yarma, nohut, fasulye, incir, hurma, kayısı, fındık, kuş üzümü, şeker gibi ürünlerden yapıyoruz. Kadınlarla imece usulüyle yaptık. Muharrem ayında tuttuğumuz oruçlarımız, dualarımız kabul olsun. Şifa niyetine dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Baki Demirbaş Muharrem Ayı Ankara Çubuk Yaşam Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Bakmadan Geçme

19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title