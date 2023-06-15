Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı tedbirleri ve hazırlıklarına yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıya, kaymakam, belediye başkanı, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Alınan tedbirlerle geçen yıl herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı tedbirleri ve hazırlıklarına yönelik toplantı düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Pursaklar Kaymakamı ve Çubuk Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yıldız, Kurban Bayramı'nın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Çubuk'un kurbanlık satışı ve kesimi noktasında çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Yıldız, özellikle atıkların bertaraf edilmesi noktasında belediyenin profesyonelce hazırlık yaptığını kaydetti.

Mahalle muhtarlarından gerekli duyuruları mahallelerinde yapmalarını isteyen Yıldız, "Herhangi bir sorun yaşanmaması için bir takım tedbir almamız gerekiyor. İlçede tüm birimlerimizle bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sorunsuz bir bayram geçireceğiz." dedi.

Alınan tedbirler nedeniyle geçen yıl herhangi bir sorun yaşanmadığını aktaran Başkan Demirbaş ise "Bilindiği üzere ilçemiz Ankara'nın en yoğun kurban satış ve kesim merkezi. Bu nedenle özellikle çevre kirliliği oluşmaması için çok sıkı önlemler almamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte çalışırsak sağlayabiliriz. Bu yıl 18 noktada kurban atıkları bertaraf alanları oluşturduk. İlçemizde 111 kurban kesim noktası oluşturduk ve buralarda gerekli önlemlerimizi aldık. Bayram süresince 50 araç ve 105 personelle hizmet verecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından birim müdürleri slayt eşliğinde yapılacak çalışmaları ve alınan önlemleri anlatırken, mahalle muhtarları da istek, talep ve önerilerini iletti.