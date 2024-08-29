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Ankara'nın Çubuk ilçesinde domates hasadı sürüyor

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Ankara'nın verimli topraklara sahip Çubuk ilçesinde domates üretimi devam ediyor. Domates üreticileri, güzel verim elde ettiklerini ve belediyeden aldıkları fidelerin önemli katkı sağladığını belirtiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde domates hasadı sürüyor.

Domates üreticilerinden Necip Onbaşı, ilçeye bağlı Akkuzulu köyünün verimli topraklarında sebze üretiminin devam ettiğini söyledi.

Ankara'nın verimli topraklara sahip Çubuk ilçesinin en önemli geçim kaynaklarının başında domates geldiğini dile getiren Onbaşı, şunları kaydetti:

"Sebze üretimini 15-20 senedir yapıyoruz. Bu yıl güzel verim vardı. Bu sene belediyeden de fide aldık. O fidelerin de bizlere önemli katkıları oldu. Teşekkür ederim emeğe geçenlere. Sabah 07.00 ile 08.00 saatlerinde domatesleri topluyoruz. Gece sabaha kadar sulama yapıyoruz."

Şaziye Onbaşı da fideleri serada yetiştirdiklerini, daha sonra tarlaya diktiklerini belirterek, emeklerinin karşılığını aldıklarını anlattı.

Üretici Faruk Gürbüz de yaklaşık 30 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve 30 dönüm arazide domates üretimi yaptığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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