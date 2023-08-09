Ankara'nın Çubuk ilçesinde domates hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticiler domates hasadına başladı.

Üretici İsrafil Gölyeri, ilçenin Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümde ailesiyle domates yetiştirdiğini söyledi.

Gölyeri, 25 yıldır domates yetiştirdiklerinin altını çizerek, "Rahmetli dedem, mahallemizde ilk domatesi yetiştirmeye başlamıştı. Biz burada yetiştiriyoruz ve babam da mahallerde kamyonetle satıyor." dedi.

Adını yetiştirildiği bölgeden alan sofralık domateslerin çok lezzetli ve kaliteli olduğunu belirten Gülsüm Gölyeri ise "Bu domates hiç boşa gitmez. Dolaba konulmadan serinde durur. Çok lezzetli, hele menemeni çok güzel oluyor." diye konuştu.

Nurseli Gölyeri de domatesleri titizlikle yetiştirdiklerini dile getirerek, "Verim çok güzel, inşallah afet veya dolu olmaz da bereketli bir yıl geçiririz." ifadelerini kullandı.

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, domatesin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Akkuzulu domatesinin çıkmasıyla tezgahlarda domates fiyatının düşmeye başladığını aktaran Kökmen, mahalle sakinlerinin geçim kaynağının sebze yetiştiriciliği ve hayvancılık olduğunu vurguladı.

Kökmen, kalitesi ve lezzeti bakımından Akkuzulu domatesinin tercih edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mahalle sakinlerimizin yüzde 80'i domates yetiştirmektedir. Mahallemizde bin dekar domates ekili alan var. Bu alanlardan 100 bin ton domates hasadı bekliyoruz. Tezgahlarda domates fiyatı 30-35 lira iken şu anda Akkuzulu'nun domatesi çıktı ve tezgahlarda 15 liraya kadar düştü."