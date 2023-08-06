Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli vişne hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne üreticileri, coğrafi işaretli vişnenin hasadına başladı. İlçede Temmuz ortalarında başlayan hasat için bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülürken, vişne bahçelerindeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Ankara'nın coğrafi işaretli meyvesi olan Çubuk vişnesinin hasadı devam ediyor. Temmuz ayında başlayan hasat, farklı rakımlarda Eylül ayına kadar sürüyor. Turşusuyla dünyaca ünlü olan Ankara'nın Çubuk ilçesi, vişne üretiminde de önemli bir yere sahip. Coğrafi işareti bulunan vişne için bugünlerde bahçelerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üreticilerin yıl boyu süren mesaileri yüzleri güldürdü. İklim koşulları nedeniyle bazı bölgelerde rekolte düşse de yükselen fiyatlar üreticiye biraz olsun nefes aldırdı.

Hasat sonrası kısa süre içinde pazara indirilmesi gereken vişne özenle toplanıp kasalara dolduruluyor. Ardından toptancılar gelip bahçelerden vişneleri alarak kısa sürede tüketiciye ulaştırıyor. Vitaminler açısından zengin olan Çubuk vişnesi, antioksidan özelliği sebebiyle kadınların en çok tercih ettiği meyveler arasında yer alıyor.

Ankara, Niğde, Denizli, Mersin, Isparta ve Bursa'da işlenerek marmelat, reçel ve vişne suyu yapımında kullanılan Çubuk vişnesi işlenmiş olarak yıl boyunca tüketiciye ulaştırılıyor.

Son 4 seneye kadar bahçelerinden aldıkları verime göre bu seneki rekoltenin iyi olduğunu dile getiren İdris Şahan, köyünün geçim kaynağının vişne üreticiliği olduğunu söyledi.

"Marketlerde vişnenin kilogramını 35-40 liradan satıyorlar"

Vişnelerin toplanmasının ardından köyde bulunan toptancılara sattıklarını dile getiren Şahan, "Bu sene vişne fiyatları ucuzdan başladı. Verdiğimiz emeğe göre 15 lira çok az ama yükseltirlerse hakkımızı alırız diye düşünüyorum. Ankara'da marketlerde vişnenin kilogramını 35-40 liradan satıyorlar. Halbuki Ankara ayağımızın dibi, uzakta da değil" dedi.

"Vişnenin üretimi çok zahmetli"

Vişneyi dalından sapı ile topladıklarını ve hasadının emek isteyen bir iş olduğunu aktaran Şahan, "Her dala merdiven kuruyoruz. Bu işin bakımı da zor. Tarlayı sürmesinden tutun ilaçlamasına kadar vişnenin üretimi çok zahmetli" ifadelerini kullandı. - ANKARA