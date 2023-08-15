Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Eğriekin Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çubuk Orman İşletme Şefliği personelinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir, Çubuk ve Akyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Erdal Altan, "Çöp kovasının yanında ateş, parlama gördüm, cam kırıklarından tutuşmuş. Hemen itfaiyeye haber verdik ama gelene kadar tutuştu." dedi.