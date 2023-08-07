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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde Beypazarı ilçesinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 9 Ağustosta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek.

Firma tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos çarşamba günü 09.00-12.00 saatlerinde Harmancık, Dibekören, Bayrak, Fasıl, Tahir, Hacıkara mahalleleri ile Karapınar yolu ve Kırbaşı yolunda, 14.00-16.00 saatlerinde ise Kızılcasöğüt, Tekke, Acısı, Dibekören, Sopçalan ve Macun mahallelerinde, 17.00-19.00 saatlerinde de Dikmen köyünde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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