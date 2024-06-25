Ankara'nın Beypazarı İlçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
Çantırlı Mahallesi Derbent bölgesinde arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında saman balyaları zarar gördü ve arazide yanmış bir kartal leşi bulundu.
Ankara'nın Beypazarı İlçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Çantırlı Mahallesi Derbent bölgesinde arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk olarak köylüler müdahale etti.
Yangın, Beypazarı ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında saman balyaları zarar gördü.
Arazi içerisindeki elektrik direklerinin dibinde yanmış bir kartal leşi bulunduğu görüldü.