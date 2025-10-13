Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü Birinci Meclis'te törenle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olduğu bu anlamlı günün, ulus iradesi, bağımsızlık bilinci ve Anadolu'nun dirilişinin simgesi olduğunu belirtti.

Bugün kendilerine düşen en önemli görevin Gazi Mustafa Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak, geliştirmek ve onu çağın gereklerine uygun biçimde geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutsal görev, tarihe, şehitlerimize ve gelecek nesillere karşı boynumuzun borcudur. Ankara, bu sorumluluğun bilinciyle büyümeye, gelişmeye ve örnek olmaya devam etmektedir. Başkentimiz, yenilikçi bir Türkiye'nin vizyonunu sergilerken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve devletimizin desteğiyle yapılan her bir proje ve yatırım Ankara'yı dünyanın saygın şehirlerinden biri haline getirmeyi başarmıştır. Bugün Ankara'mız en güçlü kalkınma merkezlerinden biridir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlayarak, yokluklar içerisindeyken küllerinden doğan bir milletin simgesi olan, Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti kenti geleceğe taşımanın öncelikli görevleri olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi'ne kadar kortej halinde gösteri yapan seğmenleri selamladı.

Seğmenler kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, seğmenler tarafından Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekildi.

Ankara Kalesi'ndeki tören, seğmen gösterilerinin ardından sona erdi.