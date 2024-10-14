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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümü Kahramankazan'da Kutlandı

Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümü Kahramankazan'da Kutlandı
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Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasisi Müzesinde düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programında öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Programında Ankara'nın başkent oluşunu konu alan şiirler ve türküler seslendirildi, video gösterisi sunuldu, öğrencilerden oluşan Seymen ekibi de Ankara yöresi halkoyunları gösterisi sundu.

"Hoş Gelişler Ola adlı" halkoyunu gösterisini sunan öğrenciler oyun sonunda açtıkları Türk Bayrağını Kaymakam Abdullah Selim Parlar'a hediye etti. Kaymakam Parlar da bayrağı öperek teslim aldı.

Atatürk ve gazeteci çocuk temsilini sunan bir öğrenci de Ankara'nın başkent oluşunu duyuran bir gazeteyi protokol üyelerine dağıttı.

Öğrencilerin tebrik edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçe protokolü önce öğrencilerin hazırladığı resim sergisini, ardından müzeyi gezdi.

Programda konuşan Okulun Türkçe Öğretmeni Zeynep Öztürk Namlı Ankara'nın başkent olma sürecini anlatarak, "Milli egemenliğimizin sembolü olan Ankara tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayi ve teknolojideki gelişimiyle hepimizi gururlandıran bir şehrimizdir. Ankara binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olarak milletimizin muasır medeniyet hedefindeki en büyük güvencesidir." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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