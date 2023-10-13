Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Birinci Meclis'te program düzenlendi.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Seğmenler grubu, protokol üyelerini Meclis'e gelişlerinde gösteriyle karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ankara Valisi Şahin, Türk milletinin istiklal mücadelesinde tarihi bir rol üstelenen ve Cumhuriyet'e uzanan yola ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara'nın, milletin mukadderatının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Atatürk'ün Ankara'yı, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi haline getirmesinin oldukça stratejik bir karar olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin bağımsızlık hareketinin sembolü haline gelen Ankara'nın, yeni devletin başkenti olması için İsmet Paşa ve 14 arkadaşı 9 Ekim 1923'te TBMM'ye yani içinde bulunduğumuz Meclis'e kanun teklifi verdiler ve bunun üzerine Ankara 13 Ekim 1923'te TBMM kararıyla Türkiye'nin başkenti olarak ilan edildi.

Milli iradenin tecelli ettiği yer olan Meclisimiz, Ankara'yı başkent olarak ilan ederek Ankara'nın Milli Mücadele sırasında üstlendiği tarihi rolü daha da anlamlı kılmıştır. Cumhuriyet'imizin gelişme ve ilerleme mücadelesine de ortak olan Ankara, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başketleri arasına ismini yazdırmıştır."

Vali Şahin, Ankara'nın bundan sonra da ülkenin gelişmesi, cumhuriyetin kazanımları ve demokrasinin güçlenmesinde öncü rolünü sürdüreceğini bildirdi.

Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ankara'yı, Türk milletinin yıkılmaz kalesi olarak başkent ilan eden, vatan, millet ve devlet için canını feda eden şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet diledi.

"Ankara, sıradan bir kent değil"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutlayarak konuşmasına başladı.

Ankara'nın, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğunu dile getiren Çokakoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak değerli tarihi olan böyle bir kentte üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Bu özveri ve istekle Ankara'mızı Cumhuriyet'e yakışan sıfatlara layık hale getiriyoruz. Çünkü Ankara, sıradan bir kent değil, bir fikrin, bir iddia ve inancın muzaffer olduğu hikayedir."

Çokakoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen devlet adamlarına rahmet diledi.