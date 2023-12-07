Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Beşikkaya Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. K.S. isimli kişi tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan K.S'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşikkaya Mahallesi 1953. Sokak'ta K.S. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi, tabancayla K.S'ye ateş etti.

Mermilerin dizine ve boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan K.S, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

K.S'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.