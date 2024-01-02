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Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Önder Mahallesi'ndeki gecekonduda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Önder Mahallesi'ndeki gecekonduda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Altındağ Ankara Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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