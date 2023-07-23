Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm ekin tarlası yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde çıkan yangında 40 dönüm ekin tarlası yandı.

Karapürçek'te aşağı meşelik mevkiinde çıkan yangının görüntüleri vatandaşların kameralarına yansıdı. Yangında yaklaşık 40 dönüm alan yandı. Tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte kısa bir sürede söndürüldü. 40 dönüm ekinin telef olduğu yangında ölü ve yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı. - ANKARA