Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı İçin İlk İhale Gerçekleşti

Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı İçin İlk İhale Gerçekleşti
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı projesinin ilk ihalesinin yapıldığını duyurdu. İhale sürecinin devam ettiğini belirterek, sözleşmenin yakında imzalanacağını açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısı için ilk ihalenin yapıldığını duyurdu.

Okandan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, proje ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sözleşmenin yakın bir zamanda imzalanacağını kaydeden Okandan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi'nin ihalesi iki aşamalı olarak planlanmış olup, birincisi 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci halen devam etmekte olup, sözleşme yakın bir tarihte imzalanacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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