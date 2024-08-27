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Bakan Yerlikaya: NARKOÇELİK-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-35' operasyonlarında, 49 ilde zehir tacirlerine ve yerel suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve 336 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 49 İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-35' operasyonlarında; 2 ton 428 Kilo Uyuşturucu Madde, ele geçirildi, 336 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Güncel Haberler

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