Bakan Yerlikaya: NARKOÇELİK-35 Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-35' operasyonlarında, 49 ilde zehir tacirlerine ve yerel suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 ton 428 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve 336 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya: 49 İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-35' operasyonlarında; 2 ton 428 Kilo Uyuşturucu Madde, ele geçirildi, 336 şüpheli yakalandı.