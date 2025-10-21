Haberler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025-2026 Yılına 'İlk Ders Gazze' Temasıyla Başladı

Güncelleme:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025-2026 akademik yılına 'İlk Ders Gazze' temasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, Filistin'de yaşanan trajedilere dikkat çekerek sanatın ve bilimin özgürlükle var olabileceğini vurguladı. Programda 'Can Filistin' eseri canlı olarak seslendirildi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, "İlk Ders Gazze" temasıyla başladı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Büyük Amfi'de, "İlk Ders Gazze" temasıyla düzenlenen program, sözleri Doç. Dr. Elif Nun Gökçe'ye, müziği Fırat Akarcalı'ya ait olan "Can Filistin" isimli eserin video gösterimiyle başladı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, törende yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "100 bine yakın canı kaybettik. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden, tamamen insani melekelerini kaybetmiş bir topluluğun, bir grubun karşı tarafı acımasızca yok etme düşüncesiyle, her türlü vahşi aracı kullandığı bir katliamla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Sanatın ve bilimin vicdanla, özgürlükle ve bilinçle var olabileceğini ifade eden Özden, "Bizler, katliama ve bu travmatik duruma sessiz kalamayız. Sanatın sesini, bilimin ışığını gençlerimize aktarırken bölgemizde yaşanan acılardan da dersler çıkarmak zorundayız. Çünkü özgürlük olmadan bilim yapılamaz, özgürlük olmadan sanat gerçekleşemez." diye konuştu.

Özden, üniversite olarak bugün 1500 öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl aynı sayıda başvuru aldıklarını aktararak, yeni yurt imkanlarının devreye girmesiyle öğrencilerin barınma sorununun da çözüldüğünü kaydetti.

Açılış dersini "7 Ekim Sonrası Orta Doğu" başlığıyla veren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise Gazze'de yaşananların sanat, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi yeniden hatırlattığını belirtti.

Sanatın ve kültürün, devletlerin dünyadaki konumlarını güçlendirmede etkili bir araç olduğunu dile getiren Yeşiltaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yalnızca insani değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik bir yıkım oluşturduğunu ifade etti.

500 kişilik koro "Can Filistin"i seslendirdi

Programın ardından üniversitenin tüm birimlerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik orkestra ve koro, Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda "Can Filistin" adlı eseri canlı seslendirdi.

Eser, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre'nin şefliğindeki orkestra ve koro eşliğinde ilk kez icra edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
