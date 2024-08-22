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MSB: Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'na göre, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 1763 terörist etkisiz hale getirildi. Son 1 haftada ise 38 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, son 1 haftada 337 kişi yakalandı ve yasadışı yollarla geçmeye çalışanların sayısı 8 bin 673 oldu. Bu yıl içinde ise toplamda 70 bin 712 kişi engellendi.

MSB: Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 oldu.

Son 1 hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 oldu.

Son 1 haftada engellenen 1381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaştı.

(24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki tören) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleşecek. Açılış töreninin ardından; PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak, MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2- 3- 4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecek.

(Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalanması) Askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamakta.

(Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalanması) Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat'ta kurulacak. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek General seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecek. Ortak Merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacak. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecek.

(Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalanması) Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecek. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir.

(İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının KKTC'nin güvenliğini olumsuz etkileyip, etkilemeyeceği konusu) Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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