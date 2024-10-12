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MSB'den Lübnan'daki Tahliye Operasyonu Hakkında Bilgi

MSB'den Lübnan'daki Tahliye Operasyonu Hakkında Bilgi
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MSB, 9 Ekim 2024'te İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye eden bir operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, 10 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlar Mersin'e ulaştırıldı. Operasyonun detayları ve görüntüleri paylaşıldı.

MSB: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için 9 Ekim 2024'te yola çıkan ve 10 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızı Mersin'e getiren Deniz Kuvvetlerimizin icra ettiği tahliye operasyonundan görüntüler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Savaş ve Çatışma Dış Politika Güvenlik Güncel Mersin Lübnan İsrail

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