MSB'den Lübnan'daki Tahliye Operasyonu Hakkında Bilgi

MSB: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için 9 Ekim 2024'te yola çıkan ve 10 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızı Mersin'e getiren Deniz Kuvvetlerimizin icra ettiği tahliye operasyonundan görüntüler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel