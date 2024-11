ANKARA MSB'den savunma muhabirlerine eğitim

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından savunma alanında görev yapan muhabirlere yönelik 5 hafta sürecek eğitimin ikincisi başladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen savunma muhabirliği eğitiminde MSB teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin askeri terminolojisi, hudut güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aktarılacak. Terörü kaynağında yok etme anlayışı kapsamında gerçekleştirilen harekatlara ilişkin bilgilerin yanı sıra hudut hattında ve operasyon bölgelerinde basın mensuplarının dikkat etmesi gereken konular anlatılacak. TSK ile ikili askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında bulunulan ülkelerle yapılan faaliyetlerin yanında NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması ve dezenformasyonun önüne geçilmesi de hedefleniyor.

'GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞMAK EHEMMİYETLİ HALE GELMİŞTİR'

Bakanlıkta gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk açıklama yaparak, "İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, büyük bir güce dönüştüğü ve dezenformasyon ile mücadelenin kritik öneme sahip olduğu günümüzde; hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmak her zamankinden daha ehemmiyetli hale gelmiştir. Hepinizin bildiği gibi basın faaliyetlerinin temel değerleri gerçeklik, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, kamu yararı gözetilmesi, gizlilik ve hesap verilebilirliktir. ve bu temel değerler üzerine inşa edilen basın faaliyetleri; sağlıklı bir kamuoyunun oluşması, halkımızın doğru bilgiye ulaşması, dezenformasyon ile mücadele edilmesi noktasında son derece kritik bir işleve, etik, ahlaki, mesleki değerler ve esaslar çerçevesinde özveri üzerine kurulu müstesna bir yere sahiptir" dedi.

'MEDYA, HASSAS OLMAK DURUMUNDADIR'

Bilgiye çok çabuk ulaşılan bu günde en büyük sorunun haber ve bilginin sorgulanmadan doğru kabul edilmesi olduğunu söyleyen Tuğamiral Aktürk, " Medya, toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı daha hassas olmak durumundadır. Sansasyon yaratma ve reyting kaygısıyla teyit edilmemiş bilgilerin hızla, alelacele servis edilmesi, bunların da popülerlik kazanmış sosyal medya hesaplarından paylaşılması toplumda infial yaratabilmektedir. Son olarak TUSAŞ'a yönelik menfur terör saldırısı sonrasında görüldüğü gibi sorumsuzca, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yapılan yayın, haber ve paylaşımlar vatandaşlarımızın, devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine zarar verecek ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Diğer yandan, soruşturma/yargılama süreçlerinde, medyanın etik kurallarına aykırı şekilde çeşitli saiklerle üretilen, soruşturmanın gizliliğine aykırı haberler de bilgi kirliliğine ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açabilmektedir. Yasal mevzuatı göz ardı ederek kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarına ilişkin karmaşa ve akıl karışıklığı oluşturma, görev, yetki ve sorumluluk alanına girmeyen bir konuda kamu kurum ve kuruluşunu hedef ve muhatap gösterme gibi durumlar iletişimde kaçınılmaz ve geriye alınamaz sorunlar ortaya çıkararak maalesef yanıltıcı, karalayıcı bir durum ve iletişim ortamı yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MSB OLARAK HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ'

Tuğamiral Aktürk, MSB olarak tüm faaliyetleri şeffaflık içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin hususlarda kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden ve zamanında bilgilendirmeye yönelik çabalarımıza devam ediyoruz. MSB olarak her türlü eleştiriye açığız. Fakat siyasi saikler, kişisel hayal kırıklıkları, şahsi mülahazalar ile MSB/TSK aleyhine üretilen kasıtlı yalan haberler kuruma zarar vermekte, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan örgütlü dezenformasyon bekamıza yönelik yeni bir tehdit türüne dönüşebilmektedir. Dezenformasyon konusunda İletişim Başkanlığımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya yönelik her türlü çabayı bertaraf etmek üzere silahımız her zaman şeffaflık ve bilgi kanallarının açık tutulması olacaktır. Halkımız ve siz basın mensupları şundan her zaman emin olmalıdır ki; Anayasa, kanunlar ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak görev yapan ve en temel görevi müesses disiplini tesis ve idame olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, bunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun gerekli işlemler tereddütsüz bir şekilde ve hassasiyetle yapılır" diye konuştu. Aktürk, 'savunma muhabirliği' eğitimi ile hedeflenenleri de anlatarak, "Ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, milli tezlerimizin bilinmesi, iyi anlaşılması, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması kapsamında sizlere katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu faaliyette esas amacımızın faaliyetlerimizin daha iyi anlaşılmasının yanında ortak dil ve anlayış birliğinin sağlanması olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU /ANKARA,