Üye Girişi
Haberi Paylaş
ANKARA-MSB: 124 VATANDAŞIMIZI DAHA EMNİYETLİ ŞEKİLDE ANKARA'YA ULAŞTIRDIK

ANKARA-MSB: 124 VATANDAŞIMIZI DAHA EMNİYETLİ ŞEKİLDE ANKARA'YA ULAŞTIRDIK

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 124 vatandaşımızın daha tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 124 vatandaşımızın daha tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title