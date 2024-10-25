MİT, TUSAŞ'a Yapılan Saldırı Sonrası 120 PKK/YPG Hedefini Vurdu
Ankara MİT, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından PKK/YPG terör örgütüne ait toplam 120 hedefi etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını bir kez daha gösterdi. MİT'in gerçekleştirdiği bu hava operasyonları, teröristlerin faaliyetlerini kısıtlama amacı güderek, ulusal güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
ANKARA MİT, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefi vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel