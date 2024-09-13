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MİT'in Kuzey Irak Operasyonunda Azad Akıncı Etkisiz Hale Getirildi

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ANKARA - MİT, Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, Mahmut kampının sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları ve hedeflerin belirlenmesi, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Azad Akıncı'nın etkisiz hale getirilmesi, terör örgütleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ANKARA MİT' in Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonda Mahmut kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı etkisiiz hale getiridi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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