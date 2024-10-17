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ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı

ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı
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Ankara.

ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Politika Savunma Ankara Güncel Nato

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