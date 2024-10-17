ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı
Ankara.
ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı
ANKARA Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 1'inci gün oturumlarına katıldı
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