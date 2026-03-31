8 ilde et piyasasında manipülasyon operasyonu: 31 gözaltı

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 8 ilde karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürüldüğü iddialarına yönelik 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 31'e çıktı. 38 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 46 adrese gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 2 bin 935 çeşitli çap ve ebatta fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı