8 ilde et piyasasında manipülasyon operasyonu: 31 gözaltı
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürülmesi iddialarına yönelik 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca silah ve mermiler ele geçirildi.
Ankara merkezli 8 ilde karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürüldüğü iddialarına yönelik 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 31'e çıktı. 38 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 46 adrese gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 2 bin 935 çeşitli çap ve ebatta fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı