8 ilde et piyasasında manipülasyon operasyonu: 31 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürülmesi iddialarına yönelik 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca silah ve mermiler ele geçirildi.

Ankara merkezli 8 ilde karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürüldüğü iddialarına yönelik 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 31'e çıktı. 38 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 46 adrese gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 2 bin 935 çeşitli çap ve ebatta fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

Kosova maçı öncesi paylaştığı video viral oldu
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası

Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası