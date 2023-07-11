Ankara merkezli haraç operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara merkezli 9 şüpheli şahsa yönelik haraç operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli ise tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesinde bulunan bir işyeri önünde silahla kasten yaralama olayı sonrasında olayın faillerini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin kullandıkları araç Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bir ara sokakta, olayda kullanılan silah ise Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne yakın bir çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılmış şekilde bulundu.

Olayın birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve yurt dışında firar olan E.Y. isimli suç örgütü liderinin talimatları ile yine hakkında aranma kaydı olan ve yurt dışında firar olan M.A. isimli şüphelinin yönlendirmesi ile Aydın'dan araç ve silah getiren örgüt üyeleri ile İstanbul'dan gelen tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Tetikçilere araç ve silah temini yapan şüpheliler kaçmak üzere oldukları sırada Ankara il sınırında yolcu otobüsünde yakalandı.

Olayın suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak haksız ekonomik çıkar sağlamak i.in iş insanlarını tehdit ederek haraç toplanması olduğu anlaşıldı. Olaya karışan örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu illerinde 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda olayda kullanılan araç ve silah ele geçirildi ve 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.