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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü.

ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

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