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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir öğretmen gözaltına alındı

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Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik 'Kıskaç-16' operasyonunda Tokat'ta bir öğretmen gözaltına alındı. Şüpheli, Ankara'ya gönderildi.

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonunda Tokat'ta bir öğretmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Tokat'ta görevde bulunan bir öğretmen, yakalandı.

Şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Tokat Güvenlik Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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