Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde, banka veya kredi kurumlarının adına sahte internet sitesi açarak 450 kişiyi mağdur eden 10 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara merkezli 3 ilde, banka veya kredi kurumlarının adına sahte internet sitesi açarak 450 kişiyi mağdur eden 10 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmaları sonucunda Ankara, Manisa ve İzmir illerinde haksız kazanç elde etmek amacıyla 450 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, banka veya kredi kurumlarının adına sahte internet sitesi açarak mağdurları 3 milyon 500 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda tespit edilen 23 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli marka ve modellerde 13 cep telefonu, 9 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek ve hard disk ele geçirildi.