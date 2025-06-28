Ankara Merkezli Dolandırıcılık Çetesine Baskın: 23 Gözaltı

Ankara Merkezli Dolandırıcılık Çetesine Baskın: 23 Gözaltı
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Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan çeteye yönelik 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Ankara merkezli 3 ilde telefonla aradıkları kişileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran organize suç çetesine yönelik çalışma başlattı. Dolandırıcıların, mağdurları telefonla arayarak 'Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Evdeki altın ve paraları polis gelip alacak' diyerek kandırarak, evlerine gidip para ve ziynet eşyalarını teslim aldığı saptandı. Kapıya gelen şüphelilerin maske ve şapka taktığı, bu şekilde kimliklerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, 255 bin dolar ve 4 milyon TL ele geçirildi. Şüphelilerden 17'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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