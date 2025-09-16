Telegram ve Discord'ta 'C31K' Platformuna Operasyon: 10 Tutuklama

Haberler

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Platformda; başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren mesajlar, doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, şehit aileleri ve mağdur yakınlarına yönelik hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u hakkında '7545 sayılı Siber Kanunu'na muhalefet', 'Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' ve 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak-yaymak' suçlarından tutuklama kararı verdi. Ayrıca 2 suça sürüklenen çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

