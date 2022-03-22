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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını...

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, 22.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

(Ali Nargüner - Engin Yağcı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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