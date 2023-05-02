Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
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ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü.
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Görüntü dökümü:
- Ekiplerin hareketi
- Şüphelilerin sevki
Haber: ANKARA,