Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu: 75 gözaltı kararı (2) 54 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara merkezli 8 ildeki uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 54 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 54 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara merkezli 8 ildeki uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 54 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda; 4 bin 372 sentetik ecza, 787,19 gram eroin, 270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar, 9,8 gram bonzai, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 cam aparat ile 4 tabanca, 51 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı fişek, 1 pompalı tüfek, 52 kartuş ve uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 TL ele geçirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler

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