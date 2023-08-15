Ankara merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2013 yılındaki KPSS sorularını temin edip dağıtan ve örgütün çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 15 FETÖ mensubu şüpheliyi tespit etti. 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'nün 2013 yılında gerçekleştirilen (Kamu Personeli Seçme Sınavı) KPSS'de yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2013 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı sorularını temin edip dağıtan ve örgütün çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 15 FETÖ mensubu şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 8 ilde icra ettikleri eş zamanlı 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. - ANKARA