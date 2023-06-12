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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)

Güncel Haberler

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTIAnkara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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