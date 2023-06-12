Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı (2)
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23 ŞÜPHELİYE GÖZALTIAnkara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.
23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel