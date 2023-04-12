Ankara merkezli 45 ildeki 'Kontak' operasyonunda gözaltı sayısı 221 oldu

BULGARİSTAN'dan kaçak yollarla getirdikleri araçları, şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren şebekeye yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen 'Kontak' operasyonunda gözaltı sayısı 221'e çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu, Türkiye'deki ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, Bulgaristan'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip ile 369'u Türk, 484'ü Bulgaristan uyruklu toplam 848 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı üzerine dün sabah Ankara merkezli 45 ilde 'Kontak' operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk günü 150, bugün ise 71 şüpheli gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 221 oldu. Ayrıca 275 otomobile de el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.