Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
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ANKARA merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyerek 450 kişiyi 3,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı
ANKARA merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyerek 450 kişiyi 3,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara, Manisa ve İzmir'de sosyal medya üzerinden sahte ilan verip parasını aldıktan sonra ürünleri göndermeyen kişilerin 450 kişiyi, 3,5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 120 personelin katılımıyla Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli marka ve modellerde 13 cep telefonu, 9 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek ve 1 hard disk ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.