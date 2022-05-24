Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 48'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 48'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyelik ve iltisakını gösteren tanık beyanı, ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama ile ByLock gibi deliller bulunan 53 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 1'inin kamudan istifa ettiği, 31'inin ihraç edildiği, 21'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title