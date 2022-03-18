Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA'da, 2013 yılında idari yargı sorularının ele geçirilerek FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 2013 yılında idari yargı sorularının ele geçirilerek FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından 2013'te idari yargı sorularının ele geçirilip, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında; soruları dağıttığı ve temin ettiği teknik raporlar ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, Güncel, Haberler

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