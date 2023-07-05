Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne Dönüştürülüyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırmak için İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne dönüştürme projesini hayata geçiriyor. Proje, Ankara Çayı ve Sakarya Havzası'nın ekolojik olarak daha iyi korunmasını sağlayacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırmak için düğmeye bastı. Tesisin uluslararası finans kuruluşlarının desteği ile 2040 yılı ihtiyacını karşılayacak şekilde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Çalışma ile Ankara Çayı ve Sakarya Havzası ekolojik olarak daha iyi korunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetiminde belediye ve bağlı kuruluşu ASKİ, Başkent'in yıllarca ihmal edilen sorunlarını çözüyor. ASKİ, son olarak Sincan ilçesi Tatlar köyünde yer alan Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

ASKİ, arıtılmış su deşarj yeri Ankara Çayı, nihai deşarj yeri ise Sakarya Nehri olan Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi'ni (Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi) 2040 yılı ihtiyacını karşılayacak şekilde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne dönüştürmek için harekete geçti. Çalışma kapsamında uluslararası finans kuruluş temsilcileri ile görüşülürken projenin hayata geçirilmesi ile Ankara Çayı ve Sakarya Havzası çevre kirliliğine karşı daha iyi korunacak. Ankara'da yüzeysel su kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak proje, İstanbul'un içme su kaynağını da olumlu etkileyecek.

BAŞKAN YAVAŞ, IFC VE AFD YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında; Başkan Yavaş yatırımı finanse etmeyi kabul eden Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileri ile bir araya geldi. 7 Haziran 2023 tarihinde ASKİ'de düzenlenen toplantıda ise ABB Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, IFC ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yetkilileriyle toplantı yaptı. Toplantıda Ercan, ASKİ'nin plan ve stratejisine ilişkin bir sunum yaptı. 8 Haziran 2023'te IFC uzmanlarına tesis üniteleri gezdirildi, Gökler ve Tatlar köyü muhtarları ile görüşüldü. 9 Haziran 2023 tarihinde ise yine toplantı yapılarak insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel hususlar açısından ASKİ ve IFC uyumluluğu değerlendirildi.

Projenin tamamlanması ile 2040'ta tesisin kapasitesi günde 1.3 milyon metreküp olacak ve Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi artık İleri Biyolojik Arıtma Tesisi olarak hizmet verecek.