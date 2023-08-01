Ankara Mamak Belediyesi Aşure Günü Programı Düzenledi

Ankara'nın Mamak Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olarak gösterilen 'Aşure Günü' için Muharrem ayının 10. gününde program düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı programda aşure duası edildi ve aşureler dağıtıldı.

Ankara'nın Mamak Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olarak gösterilen "Aşure Günü" için Muharrem ayının 10. gününde program düzenledi.

Mamak Belediyesi, "Aşure Günü" için program düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı aşure programı Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Aşure Günü Özel programına; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda aşure duası edildi, bolluk bereketin simgesi aşureler dağıtıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de davetlilere aşure ikram etti.

Başkan Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela Şehitlerimizi andığımız, hüzünlendiğimiz, Hüseyni duruş ile her zaman mazlumun yanında olduğumuzu bir kez daha haykırdığımız, zalimlere karşı birleştiğimiz, Yezitlere lanet ettiğimiz bir geceyi yaşadık. Rabbim kendi yolundan, Peygamber Efendimizin ve Ehlibeytin izinden bizi ayırmasın" dedi. - ANKARA