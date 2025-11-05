Haberler

Ankara Mahkemesi, Gerede Çayı Kirliliği Davasında Olumlu Karar Aldı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Gerede Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin davayı yeniden görüşecek. Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, karara ilişkin memnuniyet ifade ederek, çevre mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Gerede Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin davada, Bolu İdare Mahkemesi'nin "esasa girmeden ret" kararını kaldırdı. Davanın yeniden görüleceğini bildiren Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, karara ilişkin "Mücadelemizin hukuk aşamasında elde edilen bu başarı, gelecek kuşaklara umut ışığı olmuştur. Yeni karar, mücadele eden tüm dostlarımıza ve yöre halkımıza hayırlı olsun. Biz mücadele etmezsek çocuklarımız kaybedecek" açıklamasını yaptı.

Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, çaydaki kirliliğin önlenmesi için Bolu İdare Mahkemesi'ne 3 Kasım 2024'te dava açmış, 20 Mayıs'ta duruşmalı görülen dava sonunda talep esasa girilmeden reddedilmişti. Platform, kararın iptali istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, "Bölgedeki atık suların çevreye zarar vermeyecek konsantrasyon değerlerini sağlayıncaya kadar Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim faaliyetinin durdurulması" isteminin, Bolu İdare Mahkemesi'nce incelenmeksizin reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına, konuya ilişkin yeniden karar verilmek üzere dosyanın Bolu İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"6. İdari Dava Dairesi'nin bu kararı ile, çevre mücadelesine yönelik idari davalarda esasa ilişkin hukuki denetimin önünün açıldığına inanıyoruz. Şimdi dava yeniden görülerek bilirkişi raporları istenecek, yaşanan çevre felaketi tüm açıklığıyla gözler önüne serilecek ve cennet vatanın doğal kaynaklarının bu denli vahşice tüketilmesine hukuken izin verilmeyecektir.

Mücadelemizin hukuk aşamasında elde edilen bu başarı, gelecek kuşaklara umut ışığı olmuştur. Yeni karar, mücadele eden tüm dostlarımıza ve yöre halkımıza hayırlı olsun. Biz mücadele etmezsek çocuklarımız kaybedecek."



