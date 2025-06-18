Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi Düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Orkestrası, 'Büyük Okul Anadolu' adlı gösteriyi sahneledi. Ardından Halk Dansları Topluluğu, 'Seyyah' adlı modern ve geleneksel dans gösterisi ile izleyicileri büyüledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi sundu.

MEB Şura Salonu'ndaki programın ilk bölümünde, şef Engin Korkmaz'ın yönettiği Ankara Maarif Orkestrası eşliğinde, bir öğretmenin hayat hikayesini anlatan "Büyük Okul Anadolu" isimli gösteri sahnelendi.

Ardından Ankara Maarif Halk Dansları Topluluğu, modern ve geleneksel danslardan oluşan "Seyyah" adlı gösteri ile izleyicinin karşısına çıktı.

Gösteriyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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