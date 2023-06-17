Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü

Başkent'te çevre yolunda trafik kazası: 1 ölü

ANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Kuzey Çevre Yolu Keçiören Bağlum mevkii girişinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta ağır hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından çevre yolunu trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.