Üye Girişi
Haberler
Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda Kaza: 1 Yaralı

Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda Kaza: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Ankara Kuzey Çevre Yolu Keçiören Bağlum mevkii girişinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta ağır hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından çevre yolunu trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara'da Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara Kuzey Çevre Yolu Keçiören Bağlum mevkii girişinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta ağır hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından çevre yolunu trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title