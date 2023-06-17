Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda Kaza: 1 Yaralı

Ankara Kuzey Çevre Yolu Keçiören Bağlum mevkii girişinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta ağır hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından çevre yolunu trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA